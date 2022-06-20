عناوين الصحف المصرية.. العلاقات الإستراتيجية مع السعودية صمام أمان للمنطقة العربية

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل مطار القاهرة مساء الاثنين، حيث كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة مباحثات ثنائية ستتناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية العميقة والتاريخية بين الدولتين، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام، برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تخدم الأمتين العربية والإسلامية.