عن إعلانات الزواج من أوكرانيات.. "الشريمي": يدل على الانشغال بالجسد والشهوة

ويضيف "الشريمي" قائلًا: "قبل يومين نشرت إحدى الصحف العربية الإلكترونية تقريرًا تحت عنوان "جميلات أوكرانيا يشعلن حربًا على جبهة السوشيال ميديا العربية" يفيد بشيوع مثل هذه الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.. وهي أشبه بحملات يقودها سماسرة عبر الفضاء الإلكتروني؛ ولأن ذاكرتي ليست مثقوبة تذكرت هنا قوائم الأسعار الداعشية الجديدة في "سوق السبايا"، فصار سعر المرأة الإيزيدية والمسيحية البالغة من العمر 30 إلى 40 سنة يصل إلى 75 ألف دينار، أما الأعمار من 20 إلى 30 فيبلغ 100 ألف دينار، ومن عشرة أعوام إلى 20 تبلغ قيمتها 150 ألف دينار، أما الطفلة "لاحظوا معي" من عمر تسع سنوات فكانت الأعلى ثمنًا فهي بـ200 ألف دينار.. نعم، هو السيناريو المكرر ذاته الذي كان يحدث قبل سنوات للزواج من السوريات بحجة سترهن، وهو نفسه ما حدث مع فتيات ونساء البوسنة والهرسك بعد هروبهن من بطش الصرب في بعض البلدان العربية".