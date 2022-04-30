عن عمليات الاحتيال والسرقة.. "العتيبي": البنك هو المسؤول الأول عن حماية أموال المواطن

عن عمليات الاحتيال وسرقة الأموال من البنوك، تؤكد الكاتبة الصحفية منى العتيبي أنه بمجرد أن يفتح المواطن حسابًا بنكيًّا، يصبح البنك، قانونيًّا، ضامنًا للعميل، وتقع عليه كل المسؤولية وفقًا لذلك، متسائلة: لماذا لم تبدأ البنوك المحلية في صناعة نظام أمني يحمي ما يستودعه العميل لديهم؟! ولماذا لم تكن هناك حملات توعوية وتثقيفية من البنوك لعملائها قبل وقوع الفأس في الرأس؟!