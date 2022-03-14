عواصف ترابية.. "خريطة التقلبات والأمطار" يكشفها مختص بـ "الأرصاد"

وتوقّع أن تبدأ التقلبات الجوية من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة بالجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك لتصل درجة الحرارة فيها إلى ما دون الصفر، وتمتد يومَي الخميس والجمعة إلى منطقتَي الرياض والشرقية والقصيم.