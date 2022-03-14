عواصف ترابية.. "خريطة التقلبات والأمطار" يكشفها مختص بـ "الأرصاد"

توقّع مدير عام إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي؛ هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة في مناطق المملكة، تبدأ من غد الثلاثاء.
وأوضح "كومي"؛ أن حساب المركز في "تويتر" نشر أمس تغريدات بتوقعات الأمطار والرياح المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة؛ قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة.
وتوقّع أن تبدأ التقلبات الجوية من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الجمعة بالجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك لتصل درجة الحرارة فيها إلى ما دون الصفر، وتمتد يومَي الخميس والجمعة إلى منطقتَي الرياض والشرقية والقصيم.
وأضاف أن هناك احتمالاً لإثارة الأتربة والغبار؛ قد تتحول لعواصف ترابية، خاصة على المنطقة الشرقية وجنوبي الرياض، وقد تتجه إلى نجران بنهاية الأسبوع.
وفي لقائه ببرنامج، اليوم، على "الإخبارية"، بيّن "كومي"؛ أن الحالة الغبارية متوقعة في التقلبات الجوية بسبب تفاوت درجات الحرارة ونشاط الرياح السطحية.