عيادة أسنان ومحراب.. شاهد كيف جمع طالب بين الطب وإمامة مسجد

وفي التفاصيل، يؤكد "الحويل"، في تقرير لقناة الإخبارية، عدم وجود أي عائق يمنعه من الجمع بين دراسته في طب الأسنان وإمامة مسجد الوالدين بحي الرويضة بالأحساء الذي يقف في محرابه منذ أن كان في سن 19عاماً، وهي المرحلة التي نجح فيها في ختم القرآن الكريم دون وجود أي عائق في إدارة الوقت.