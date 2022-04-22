محليات
عيادة أسنان ومحراب.. شاهد كيف جمع طالب بين الطب وإمامة مسجد
ختم القرآن قبل أعوام ويحظى بثقة المصلين الذين عبروا عن فخرهم به
بين عيادة الأسنان والمحراب، يُمضي طالب طب الأسنان بجامعة الملك فيصل بالأحساء "عبدالحكيم الحويل (22 عامًا) يومه محسنًا إدارة وقته؛ لينجح في الجمع بين الطب وإمامة المسجد.
وفي التفاصيل، يؤكد "الحويل"، في تقرير لقناة الإخبارية، عدم وجود أي عائق يمنعه من الجمع بين دراسته في طب الأسنان وإمامة مسجد الوالدين بحي الرويضة بالأحساء الذي يقف في محرابه منذ أن كان في سن 19عاماً، وهي المرحلة التي نجح فيها في ختم القرآن الكريم دون وجود أي عائق في إدارة الوقت.
ويحظى الحافظ وطالب الطب بثقة واستحسان المصلين الذين عبروا عن فخرهم، بكونه قدوة حسنة للشباب بحفظ وإتقان القرآن الكريم والتميز في دراسة الطب.