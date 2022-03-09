"عيا البخت لا يجيبه".. قصة جملة رسخت بالذاكرة تعود لـ"طلاق ثالث"

عندما يصعب أمرٌ ما على أحد الأشخاص دائماً ما تتردّد جملة "عيّا البخت لا يجيبه"، هذا المثال أو بيت القصيدة الدارج في الجزيرة العربية كان مصدره قلب المنطقة الوسطى، وبالتحديد في قرية عين قنور، التي تقع بين القصيم والدوادمي، حين بدأت شهرة الشاعرة نورة الحوشان؛ بعد أن تزوجت في شبابها من عبود بن سويلم؛ وكان شاعر هو أيضاً، أنجبا وعاشا في حب إلى أن طلقها زوجها في حالة غضب، وكان ذلك طلاقهما الثالث.