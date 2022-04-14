عيب وغير صحيح.. ضجة في الوسط الطبي تُحدثها فتوى "التسمم المائي"

تَبارى الأطباء بالإنكار على الدكتور سعود الشهري، في حديثه عبر برنامج "الراصد" حول خطورة شرب 5 علب صغيرة من الماء خلال ساعة واحدة، وأن ذلك يسبب "التسمم المائي"؛ مشيرين أنه لا مرجعية طبية فيما قال.
وكان "الشهري" المختص في طب الأسرة، قد تناول في ظهوره الفضائي بقناة "الإخبارية" مع "عبدالله الغنمي"، تحذيرًا من "التسمم المائي" قائلًا: "لو شرب الشخص 5 علب ماء حجم 200 مل خلال ساعة؛ فهو مُعَرّض للتسمم المائي، والأفضل أن يكون العدد على ساعتين وثلاث وليس في جزء من الساعة".
وعلّق الدكتور محمد الخويطر بقوله: "هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا"؛ فيما كتب استشاري جراحة المسالك البولية ومسالك النساء واضطرابات التبول الدكتور بدر المسيعيد: "والله اللي جالس يصير يا ناس خطأ كبير.. قناة رسمية ومثل هالكلام الخاطئ جملة وتفصيلًا يقال؟! عيب، ويحتاج وقفة وعقاب".
وغرّد طبيب طب الطوارئ الدكتور بدر الشدادي: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. كلام غير دقيق إطلاقًا وغير صحيح، ولا يَحدث تسمم الماء بهذا الشكل، ولا بهذه الكمية، وغالبًا يكون لها مسببات وتحصل عند شرائح معينة".