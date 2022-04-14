عيب وغير صحيح.. ضجة في الوسط الطبي تُحدثها فتوى "التسمم المائي"

وغرّد طبيب طب الطوارئ الدكتور بدر الشدادي: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. كلام غير دقيق إطلاقًا وغير صحيح، ولا يَحدث تسمم الماء بهذا الشكل، ولا بهذه الكمية، وغالبًا يكون لها مسببات وتحصل عند شرائح معينة".