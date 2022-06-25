"عين دروس" تقدم محتوى شروحات يساعد الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الدروس

استبقت قنوات "عين دروس"، بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، وأعلنت عن دروس لجميع المواد العلمية لطلاب وطالبات المدارس، ودعت أولياء الأمور للاستفادة من تلك القنوات، وتعزيز المعرفة أثناء الاختبارات.
وأطلقت القنوات فيديو بطريقة جذابة، سهّلت توصيل المعلومة بطريقة شيقة وسهلة، تلفت الأنظار إليها، وذلك عندما استحضرت مشهد طالبي ذاكر دروسه، وفي ذروة نشاطه وحيويته، نسي بعض المعلومات في مادة في إحدى المواد، فجاءه من يُوصيه باللجوء إلى قنوات "عين دروس" على اللابتوب، ومن ثم الدخول إلى القناة المطلوبة، وكتابة عنوان الدرس، واسم المادة والصف، والبحث عن الجزئية المطلوب استيضاحها.
وكشف المشهد نفسه عن سهولة الوصول إلى المعلومة المطلوبة في أقل وقت، وضرب مثالاً عن جزئية أراد الطالب البحث عنها دون سواها، حتى وصل إلى مبتغاه.
وتراهن القنوات على الجدوى من محتواها الموجود في اليوتيوب. وترى أنه من الممكن أن يغني الطالب عن سؤال زملائه أو معلميه، خصوصًا أنها متاحة على مدار الساعة.
ولم تقتصر دعوة الاستفادة من القنوات، على الطلاب والطالبات، وإنما شمل أيضًا أولياء الأمور، بضرورة توجيه أبنائهم إلى التعرف على محتوى القنوات من الدروس، والبحث عن الإشكاليات التي تصعب عليهم، ومراجعتها بسهولة.
وتمتلك قنوات "عين دروس" 24 قناة دراسية، تبث على قمر عرب سات، على تردد 12437 عمودي، ويعد حسابها في "اليوتيوب"، بمثابة مكتبة متكاملة الشروحات لكل المواد الدراسية، في جميع المراحل.
ويتولى شرح الدروس في القنوات نخبة من المعلمين والمعلمات، باستخدام أسلوب سهل وواضح وبسيط، يستوعبه جميع الطلاب والطالبات بمختلف مستوياتهم العلمية.