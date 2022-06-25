"عين دروس" تقدم محتوى شروحات يساعد الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الدروس

وأطلقت القنوات فيديو بطريقة جذابة، سهّلت توصيل المعلومة بطريقة شيقة وسهلة، تلفت الأنظار إليها، وذلك عندما استحضرت مشهد طالبي ذاكر دروسه، وفي ذروة نشاطه وحيويته، نسي بعض المعلومات في مادة في إحدى المواد، فجاءه من يُوصيه باللجوء إلى قنوات "عين دروس" على اللابتوب، ومن ثم الدخول إلى القناة المطلوبة، وكتابة عنوان الدرس، واسم المادة والصف، والبحث عن الجزئية المطلوب استيضاحها.