"غازكو": سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة وغير شامل أجور النقل

وفي التفاصيل، فقد أوضح حساب العناية بالعملاء التابع لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رده على أحد العملاء أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.