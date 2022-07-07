غداً اقتران لا يتكرر إلا كل 10 سنوات ومليون حاج يشهدونه.. "الشاهد والمشهود"

وقوله: {واليوم الموعود وشاهد ومشهود} اختلف فيه المفسرون؛ فاليوم الموعود هو يوم القيامة و"شاهد" يقصد به يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، و"مشهود" هو يوم عرفة.