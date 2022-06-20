غدًا.. ظاهرةٌ غير عادية في السعودية والعالم يشهد أطول نهار وأقصر ليل

تشهد يوم غد الثلاثاء، السعودية وجزء من العالم، ظاهرة غير عادية؛ وهي انعدام ظل الأشياء وقت الظهيرة، وتحدث في أجزاء من الدول العربية، وهي يوم الانقلاب الصيفي في 21 يونيو من كل عام؛ وذلك بسبب وقوع هذه المناطق على مدار السرطان.
ويمر مدار السرطان فوق أراضي 17 دولة في العالم، تشهد جميعها ظاهرة انعدام ظل الظهيرة يوم الانقلاب الصيفي، ومن الدول العربية التي يمر مدار السرطان فوق أراضيها: السعودية، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، ومصر، والإمارات، وسلطنة عمان.
كما سيشهد العالم غدًا حدثًا فلكيًّا مهمًّا؛ حيث سيكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له نحو الشمس، فتتعامد الشمس فوق مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالًا، ويحصل نصف الكرة الأرضية الشمالي في هذا اليوم على أطول نهار في العام وأقصر ليل، وهي البداية الرسمية واليوم الأول من فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.