غدًا.. ظاهرةٌ غير عادية في السعودية والعالم يشهد أطول نهار وأقصر ليل

كما سيشهد العالم غدًا حدثًا فلكيًّا مهمًّا؛ حيث سيكون القطب الشمالي للأرض في أقصى ميل له نحو الشمس، فتتعامد الشمس فوق مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالًا، ويحصل نصف الكرة الأرضية الشمالي في هذا اليوم على أطول نهار في العام وأقصر ليل، وهي البداية الرسمية واليوم الأول من فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.