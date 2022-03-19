غدًا يوم جديد.. طلاب التعليم العام يبدؤون فصلًا دراسيًّا ثالثًا عنوانه "حضور كامل"

يأتي ذلك وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عامًا، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عامًا؛ وذلك مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من وزارة التعليم في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.