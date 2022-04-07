غرامة مليون ريال.. ضبط منصة عقارية خالفت ضوابط الإعلانات الإلكترونية

ضبطت الهيئة العامة للعقار أمس, منصة عقارية لمخالفتها معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وتمثلت تجاوزات المنصة الإلكترونية في : السماح للإعلان من قبل أشخاص غير سعوديين، والإعلان من غير ذي صفة (مالك، أو مفوض)، وعدم تضمين الإعلان (رقم المعلن أو وثيقة عمل حر)، وعدم ذكر حدود وأطوال العقار محل الإعلان .