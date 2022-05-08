غرب عسير.. "المصدم" نحت جبلي يحكي قصة حب حزينة انتهت بموت بطلها

وقال الأب في القصة التي لا تزال الأجيال تتناقلها جيلًا بعد جيل: "إذا نجحت في شق الجبل وارتوت مزارعي التي تقع خلفه بالمياه، فابنتي زوجة لك باعتباره مهرًا لها"؛ ليأخذ ذلك الرجل المتيم في تكسير الجبل ونحته بيده مستخدمًا أدوات بدائية تعتمد على القوة الجسدية، وينجح في إحداث شق بعرض يقارب المتر وارتفاع يتجاوز ثمانية أمتار، وبطول يفوق العشرين مترًا تسللت من خلاله المياه إلى تلك المزارع الظامئة بعد عناء ومشقة، وجهد جبار بذله ذلك الرجل الذي تنفّس الصعداء وطار فرحًا بإنجاز ما طلب منه، الذي يمثل مهر من اختارها قلبه.