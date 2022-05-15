فائض الميزانية الفصلي يسجّل 57.5 مليار ريال.. الأعلى منذ 6 سنوات

وخلال الفترة من الربع الأول 2016 وحتى نهاية الربع الأول 2022، سجلت الميزانية في ثلاثة فصول فقط هي الربع الأول 2019 بـ27.8 مليار ريال، والربع الثالث 2021 بقيمة 6.7 مليار ريال، وأخيرًا الربع الأول 2022.