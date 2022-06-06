"فاس لابس" و"ڤاليو" يتعاونان لتقديم حلول التمويل الاستهلاكي الرقمي للعملاء في السعودية

وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير تصل إلى ما يزيد على 470 ألف متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من 10.500 موظف.

وتضم الشركة حوالى 85 علامة تجارية تتنوع بين الملابس النسائية والملابس الرجالية ومستلزمات الأطفال وحديثي الولادة والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل؛ فضلًا عن إدارة وتشغيل كبرى المتاجر الشاملة والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.fahretail.com.