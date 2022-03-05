فتاة وابن عمها يحوِّلان "رهبان قنا" بعسير إلى مزار بعد تطويرها وتزويدها بأكثر من 250 قطعة تراثية

ووقفت "سبق" أمس على القرية، وتصادفت زيارتها مع وجود عدد من الإعلاميين وبعض المهتمين بالتراث، الذين قَدِموا من مدينتَيْ أبها وخميس مشيط، وعبَّروا عن إعجابهم بالمكان وما يشتمل عليه من مقتنيات تراثية، تحكي جزءًا من تراث "قنا" الخالد، منها "‏شنطة العروس" القديمة، وعدد من المقتنيات المختلفة في شتى مناحي الحياة.