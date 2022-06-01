فتح بوابات "سد هرجاب" لتصريف أكثر من 800 ألف متر مكعب بـ"صمخ"

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلاً بمكتب الوزارة في محافظة بيشة، بوابات سد هرجاب بمركز صمخ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية حاجة المزارعين، وتحقيق الفائدة لهم عبر تصريف أكثر من 800 ألف متر مكعب من مخزون مياه السد.