فرص وأسعار مناسبة.. "الإسكان" تستعرض إستراتيجيتها في معرض دولي بفرنسا

وتطرق إلى برامج الوزارة المتعدد التي يأتي على رأسها "تطوير المطورين العقاريين" و"تحويل المقاولين إلى مطورين" وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات داخلياً وخارجياً بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني، وتطوير نماذج شراكة مع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في القطاع، وتحسين رحلة المطورين العقاريين من خلال تسهيل إجراءاتهم، ورفع مهارات وتصنيف المطورين، وزيادة معايير جودة الحياة في المشاريع السكنية، وتحفيز استخدام أساليب البناء الحديث وتعزيز استخدامها وتوطين صناعتها.