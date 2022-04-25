فريق جامعة الملك سعود يشارك في الخدمات الإسعافية بالحرم المكي

وأكد عميد شؤون الطلاب، الأستاذ الدكتور علي الدلبحي، أن هذه المشاركة امتداد لجهود الجامعة لتعزز دورها في خدمة المجتمع من خلال فريق تطوعي، يخدم ضيوف الرحمن، وفي الوقت ذاته تزرع ثقافة التطوع لدى طلابنا وطالباتنا، وتربط المجال الأكاديمي بالتطبيق العملي من خلال التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية، واكتساب الخبرات بالاحتكاك مع الممارسين الصحيين.. مقدمًا شكره وتقديره لمدير الجامعة على دعمه اللامحدود للفريق.