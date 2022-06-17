فريق طبي يُنهي معاناة مريض من ورم كيسي منذ 3 أعوام

حيث تبين بعد عمل الفحوصات الإشعاعية والسريرية وجود ورم، حينها قرّر الفريق الطبي إجراء التدخل الجراحي لاستئصال الكيس المائي الذي تكمن صعوبته في وجوده فوق عظمة الترقوة اليسرى، والشريان تحت الترقوة، وعضلات الكتف الأيسر وامتداده للخلف لقمة الإبط الأيسر، مع وجود سوائل داخل الكيس مما يسبب آلام وتنميل شديد بالذراع الأيسر، حيث قام الفريق بعمل فتحة فوق عظمة الترقوة اليسرى، وتم تحرير الكيس من الالتصاقات المحيطة ونجح في استئصاله كاملاً - ولله الحمد -.