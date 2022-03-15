"فلكية جدة": القمر يشاهد بالقرب من نجم "قلب الأسد" الليلة بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إنه سيرصد في سماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء وبداية الليل، القمر بالقرب من نجم قلب الأسد على قبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وهي فرصة مثالية للتصوير.
وأوضح "أبو زاهرة" أن قلب الأسد نجم من المرتبة الأولى، وهو الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يوجد تقريبًا على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام الكوكبات النجمية في دائرة البروج.
وأضاف أن هذا النجم يسمى أيضًا "الف" الأسد كما يدعى "نجم المنجل"؛ حيث لو عزل مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الأسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل، ويمثل "نجم المنجل" يد ذلك المنجل.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائمًا باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليلة، فمثلًا يوم غد سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.