"فلكية جدة": القمر يشاهد بالقرب من نجم "قلب الأسد" الليلة بالعين المجردة

وأشار إلى أنه بغض النظر عن موقع الراصد حول العالم فإن القمر يتحرك دائمًا باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وهذه الحركة هي ترجمة لحركته في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال رصد موقع القمر كل ليلة، فمثلًا يوم غد سيلاحظ أن القمر ابتعد عن نجم قلب الأسد واندفع باتجاه الشرق.