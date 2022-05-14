فلكيّة جدة: خسوف جزئي للقمر غرب السعودية.. فجر الإثنين

خسوف القمر يمكن رؤيته في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلاً، لكن البعض سيرى الخسوف أفضل من البعض الآخر، اعتمادًا على الموقع الجغرافي، حيث يُرى إما مع شروق القمر أو غروبه عندما يكون منخفضًا في السماء.