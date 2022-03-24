"فنون الطهي" تطلق مهرجان الفقع الأول في حي السفارات

وتبدأ رحلة زوار المهرجان بالتقاط الصور التذكارية في جناح التصوير المقام في أول أركان المهرجان، لينتقلوا بعد ذلك إلى جلسات التذوق لعدد من طبخات الفقع المختلفة في الإعداد والمكونات، والاستمتاع بمذاقها الشهي .