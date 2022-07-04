"فودكس" تكشف عن حزمة حلول للطلب والدفع الذاتي لدعم أصحاب المطاعم وتعزيز نمو أعمالهم

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "فودكس"، أحمد الزيني: يأتي الكشف عن الحزمة الجديدة عقب الاستحواذ الاستراتيجي على شركة POSRocket، وبعد النجاح الكبير في الجولة التمويلية الثالثة الأضخم في قطاع البرمجيات المقدمة كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليسهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع، على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية، والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالمي أيضاً.