"فون زون" يحقق نجاحاتٍ متتالية ويتجه لتدشين أول فروعه بالمملكة

وقد تم تأسيس متجر "فون زون" الإلكتروني عام 2020 في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، عندما أصبحت الحاجة ملحة لشراء المنتجات عبر الإنترنت، وأصبح التنقل بين المتاجر والمولات أمرًا قد يسبب خطرًا حقيقيًّا على صحة المتسوقين.