"فون زون" يحقق نجاحاتٍ متتالية ويتجه لتدشين أول فروعه بالمملكة

يتميز متجر "فون زون" بأنه أحد أهم المتاجر الإلكترونية المتخصصة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يعتبر وجهة لمن يبحث عن منتجات تقنية أصلية وإكسسوارات أنيقة ومميزة للجوال.
وقد تم تأسيس متجر "فون زون" الإلكتروني عام 2020 في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، عندما أصبحت الحاجة ملحة لشراء المنتجات عبر الإنترنت، وأصبح التنقل بين المتاجر والمولات أمرًا قد يسبب خطرًا حقيقيًّا على صحة المتسوقين.
ويقدّم متجر "فون زون" الإلكتروني لعملائه العديد من المنتجات التقنية وإكسسوارات الجوال، بالإضافة إلى تجربة التسوق الآمنة وطرق الشحن والتوصيل السريعة، وبطرق دفع ميسرة وسهلة مثل خدمات تابي وتمارا للتقسيط.
ووصل عدد مستخدمي متجر وتطبيق "فون زون" حتى الآن إلى حوالي 17 مليون مستخدم.
وبعد هذا النجاح الذي حققه المتجر الإلكتروني من خلال البيع عبر الإنترنت؛ فإنه الآن بصدد توسيع نشاطاته وافتتاح سلسلة فروع داخل المملكة في إطار دعم المجتمع السعودي بتوفير المنتجات في المتاجر المحلية، بالإضافة للمتجر الإلكتروني لتتمكن جميع الفئات من اختيار الطريقة التي تلائمها في الشراء.
وتقوم بعض الصفحات الوهمية بالتحايل على العملاء بـاسم "فون زون"؛ حيث تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي وطلب الدفع عن طريق التحويل البنكي؛ مما استلزم التنويه إلى أن متجر "فون زون" لا يدعم التحويل البنكي ولا يطلب من العملاء أي إيصالات أو هوية.
وشدد "فون زون" على ضرورة التأكد من أن عملية الشراء تتم عن طريق المتجر الإلكتروني لـ"فون زون" أو من خلال التطبيق الرسمي فقط.