فيديو.. أسعار الأضاحي تصل إلى 2000 ريال.. وبائعو الأغنام يبررون

تشهد أسعار الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا قبيل عيد الأضحى المبارك، ويبرر بعض البائعين هذا الارتفاع بزيادة أسعار الأعلاف فقط؛ إلا أن هناك ما هو أكبر من ذلك وفق أحد الباعة.
وأوضح أحد الباعة وفق مداخلة مع برنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن السبب الأول في ارتفاع أسعار الأضاحي هو الأعلاف بجانب احتكار البعض للسوق.
وتتكون المواشي بسوق الدمام من ثلاثة أنواع هي البلدي والأردني والسواكني، ويبلغ متوسط أسعار الأضاحي من 1600 إلى قرابة 2000 ريال.
وطالب بائعو الأغنام بضرورة تنظيم السوق في المملكة حتى لا يكون المستهلك هو الضحية.