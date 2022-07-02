فيديو.. أسعار الأضاحي تصل إلى 2000 ريال.. وبائعو الأغنام يبررون

تشهد أسعار الأغنام ارتفاعًا ملحوظًا قبيل عيد الأضحى المبارك، ويبرر بعض البائعين هذا الارتفاع بزيادة أسعار الأعلاف فقط؛ إلا أن هناك ما هو أكبر من ذلك وفق أحد الباعة.