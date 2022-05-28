فيديو الاعتداء على "ممرضة المجاردة" يتفاعل ببيان مهني.. استنكار ودعم

استنكرت الجمعية السعودية للتمريض، الاعتداء الذي وقع على إحدى الممرضات من قِبل أحد المواطنين بمنطقة عسير أثناء تأديتها عملها الذي وثّقه مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت في بيان لها: "بالإشارة إلى ما تم تداوله في المقطع المصور والذي ظهر فيه اعتداء رجل على إحدى الممرضات بأحد المستشفيات أثناء تأديتها عملها، وبالتأكد من صحة ما تم تداوله فقد تبين للجمعية السعودية للتمريض المهني أن الواقعة حدثت في أحد مستشفيات محافظة المجاردة، وأن المعتدى عليها ممرضة سعودية، حيث ألقت شرطة منطقة عسير القبض على المعتدي وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
وأكدت الجمعية السعودية للتمريض المهني رفضها التام أي اعتداءٍ جسدي أو لفظي على أي ممارس صحي، وحرصها التام والتزامها الدائم بدورها في حماية الممرضين من أي اعتداء أو إساءة أو استنقاص لما تشكله مهنة التمريض من دور محوري ومهم في منظومة الرعاية الصحية.
وأضافت في بيانها: "انطلاقاً من مسؤولية الجمعية المهنية وواجبها الوطني، فإن الجمعية تلتزم بوقوفها إلى جانب الممرضة في الحق العام والخاص، كما تلتزم بتقديم كافة سبل الدعم القانوني والمهني والمعنوي بما يتوافق مع دورها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني".
وشددت الجمعية على رساخة القوانين والأنظمة المرساة في بلدنا الكريم ومنشآته الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو غيرها من الجهات الحكومية والخاصة التي تكفل حفظ حقوق المواطنين التي تعتبر أولوية قصوى لدى جميع الكوادر التمريضية المسؤولة بتقديم الرعاية اللازمة دون أي تمييز في الجنس أو العرق أو الديانة والتي تمليها مجموعة القيم الأخلاقية لمهنة التمريض.
وكانت شرطة منطقة عسير قد أعلنت أمس، قبضها على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.