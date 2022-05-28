فيديو الاعتداء على "ممرضة المجاردة" يتفاعل ببيان مهني.. استنكار ودعم

وقالت في بيان لها: "بالإشارة إلى ما تم تداوله في المقطع المصور والذي ظهر فيه اعتداء رجل على إحدى الممرضات بأحد المستشفيات أثناء تأديتها عملها، وبالتأكد من صحة ما تم تداوله فقد تبين للجمعية السعودية للتمريض المهني أن الواقعة حدثت في أحد مستشفيات محافظة المجاردة، وأن المعتدى عليها ممرضة سعودية، حيث ألقت شرطة منطقة عسير القبض على المعتدي وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".