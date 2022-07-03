فيديو.. "الزيتوني": أمانة مكة أنشأت شبكات بطول 540 كم لتصريف الأمطار والسيول

أكّد متحدث أمانة العاصمة المقدّسة أسامة الزيتوني، أن شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول تحتل جانباً كبيراً جداً في اهتمامات الأمانة، كونها تتعلق بجانب حماية الأرواح والممتلكات لحجاج بيت الله الحرام وكذلك المواطنين والمقيمين في البلاد.
وأضاف الزيتوني، أن أمانة العاصمة المقدّسة عملت على إنشاء شبكات ضخمة جداً لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلومترات، لافتاً إلى أنه في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة هناك قرابة 540 كم تحت الأرض منها 160 كم تقريباً في المشاعر المقدّسة وحدها لتصريف مياه الأمطار والسيول، منها قرابة 84 كم في مشعر مِنى، و47 كم بمشعر مزدلفة، فيما أن هناك قرابة 27 كم بمشعر عرفات.
وتابع في حديثه لبرنامج اليوم على الإخبارية، أن جميع هذه الشبكات تتنوع بين القنوات الصندوقية والأنبوبية والمكشوفة والسدود، وجميعها تحظى باهتمامٍ كبيرٍ وعناية مباشرة من قِبل فرق الأمانة للإشراف على كفاءتها وأدائها خلال الموسم، خاصة خلال الفترات التي يتوقع فيها هطول الأمطار.
ولفت إلى أن الأمانة شكلت عديداً من الفرق الميدانية المكوّنة من المهندسين والمتخصصين لمباشرة أعمال الصيانة والتنظيف أولاً بأول وخلال موسم الحج يكون العمل على مدار 24 ساعة خلال اليوم.