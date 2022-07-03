فيديو.. "الزيتوني": أمانة مكة أنشأت شبكات بطول 540 كم لتصريف الأمطار والسيول

وأضاف الزيتوني، أن أمانة العاصمة المقدّسة عملت على إنشاء شبكات ضخمة جداً لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلومترات، لافتاً إلى أنه في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة هناك قرابة 540 كم تحت الأرض منها 160 كم تقريباً في المشاعر المقدّسة وحدها لتصريف مياه الأمطار والسيول، منها قرابة 84 كم في مشعر مِنى، و47 كم بمشعر مزدلفة، فيما أن هناك قرابة 27 كم بمشعر عرفات.