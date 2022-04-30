"فيديو بائع البطاطس السعودي" يلقى تعاطفاً وإعجابًا.. و"أمانة تبوك" توضح

أثار مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفًا كبيرًا مع شاب سعودي يبيع البطاطس أمام أحد المراكز التجارية في تبوك ليصرف على نفسه وأهله ويسدد إيجار منزلهم.
وقال الشاب، خلال الفيديو: "إنه جامعي وعاطل، ولكنه يبيع البطاطس ليصرف على نفسه وأهله ويسدد إيجار منزلهم، وأنه مواطن سعودي ويطلب الرزق في هذا المكان، وقال مجادلاً موظف من أمانة منطقة تبوك طلب منه عدم البيع المتجول لأن النظام يمنع ذلك: "لا أملك مبلغًل كافيًا لأستأجر محلًا أو مطعمًا".
وقد تعاطف معه عدد كبير من الزبائن بينهم سيدات، مبدين إعجابهم بجودة المنتج الذي يبيعه هذا الشاب، وقد طالب عدد منهم أمانة منطقة تبوك بفتح أكشاك رسمية للشباب السعودي على الأرصفة المقابلة لمراكز التسوق المختلفة والمنتشرة وتكون بأجر رمزي.
وأوضحت أمانة تبوك، في بيانٍ لها صباح اليوم، أنه “إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجولة الرقابية التي قام بها المختصون بأمانة منطقة تبوك على أحد مواقع الباعة الجائلين، عليه تود الأمانة أن توضح بأن الجولة جاءت استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من أضرار على صحتهم نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعداد الوجبات الغذائية".
وأضافت: "قامت الأمانة بمهامها الرقابية اللازمة والتعامل مع المخالفات المرصودة بما يضمن حماية أفراد المجتمع ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة"، كما تؤكد حرصها واهتمامها بالباعة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يمكنهم من كسب رزقهم بالطرق السليمة مع المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.