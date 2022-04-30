"فيديو بائع البطاطس السعودي" يلقى تعاطفاً وإعجابًا.. و"أمانة تبوك" توضح

وقد تعاطف معه عدد كبير من الزبائن بينهم سيدات، مبدين إعجابهم بجودة المنتج الذي يبيعه هذا الشاب، وقد طالب عدد منهم أمانة منطقة تبوك بفتح أكشاك رسمية للشباب السعودي على الأرصفة المقابلة لمراكز التسوق المختلفة والمنتشرة وتكون بأجر رمزي.

وأوضحت أمانة تبوك، في بيانٍ لها صباح اليوم، أنه “إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجولة الرقابية التي قام بها المختصون بأمانة منطقة تبوك على أحد مواقع الباعة الجائلين، عليه تود الأمانة أن توضح بأن الجولة جاءت استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من أضرار على صحتهم نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعداد الوجبات الغذائية".