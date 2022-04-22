فيديو .. كاتب صحفي يطالب بعدم تكرار الحج لمدة 10 سنوات لهذه الأسباب

طالب الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي سلمان الشريدة بعدم تكرار الحج لمدة 10 سنوات بدلاً من 5 مبرراً خلال حديثه لبرنامج هنا الرياض على قناة الإخبارية رأيه بالقول "يجب أن تزاد إلى عشر سنوات لأنها ستكون فعالة وستخدم كافة الأهداف التي رسمت من خلال برنامج ضيوف الرحمن ورؤية المملكة 2030 والجهات المعنية بالحج التي لديها خططها الخاصة.
وفي التفاصيل، أشار "الشريدة" إلى مشاركة القطاع الخاص في تلبية كافة الاحتياجات من خلال الاستثمار في المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين من خلال بناء الفنادق والمساكن وتسهيل المواصلات والتنقل داخل الحرمين الشريفين.
وقال: في حين تستقطب لندن 19 مليون سائح في العام وباريس 17 مليوناً ودبي 15 مليوناً ونيويورك 13 مليوناً، تستهدف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج في العام الواحد.
ونوه الكاتب "الشريدة" بنجاح وتميز إدارة السعودية للحشود المليونية للحجاج والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في نطاق جغرافي محدود زمنياً ومكانياً بالمشاعر المقدسة.