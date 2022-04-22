فيديو .. كاتب صحفي يطالب بعدم تكرار الحج لمدة 10 سنوات لهذه الأسباب

طالب الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي سلمان الشريدة بعدم تكرار الحج لمدة 10 سنوات بدلاً من 5 مبرراً خلال حديثه لبرنامج هنا الرياض على قناة الإخبارية رأيه بالقول "يجب أن تزاد إلى عشر سنوات لأنها ستكون فعالة وستخدم كافة الأهداف التي رسمت من خلال برنامج ضيوف الرحمن ورؤية المملكة 2030 والجهات المعنية بالحج التي لديها خططها الخاصة.