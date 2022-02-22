فيديو.. كيف كان حال شبه الجزيرة عامة ونجد خاصة قبل التأسيس؟

كشف أستاذ التاريخ الحديث الدكتور ضيف الله بن رازن، أن منطقة شبه الجزيرة العربية قديمًا وقبل تأسيس الدولة السعودية الأولى كانت إدارة لإمارات متعددة، بينها إمارة الدرعية أميرها الإمام محمد بن سعود وغيرها من باقي الإمارات الأخرى، وكانت جميعها عبارة عن بلدات نجدية مستقلة استقلالًا تامًا تكثر بينها الحروب والمشاحنات.



وأضاف بن رازن، في حديثه للإخبارية أنه على الجانب الآخر كانت هناك القبائل بمعاركها السياسية، وهكذا كانت الأوضاع في نجد قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى، حتى بدت مرحلة بزوغ تأسيس الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله في عام 1139 للهجرة.