فيديو.. مسن ينهار فرحًا بجامع الاستقلال بجاكرتا عندما اختاره "آل الشيخ" للحج على نفقة المملكة

وعَبْرَ المسن الذي اختاره من بين المصلين دون أي معرفة مسبقة به حسبما قال الوزير، عن مشاعره بالبكاء والفرح، وقوبل بتصفيق حاد من المصلين ودموع الفرح والسرور تنهال من عيون الرجل المسن الذي عبّر عن امتنانه وسعادته بهذه المكرمة التي لا تقدر بثمن من قبل الوزير بالدعاء .