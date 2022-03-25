فيديو.. مسن ينهار فرحًا بجامع الاستقلال بجاكرتا عندما اختاره "آل الشيخ" للحج على نفقة المملكة
وسط تكبير وتصفيق 100 من المصلين بجامع الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ انهمرت دموع الفرح والسرور من مسن إندونيسي خلال مشهد مؤثر له مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عندما اختتم كلمته للمصلين بدعوة المسن كي يعلن له أمام المصلين عن تقديم هدية ثمينة تتمثل في الحج والعمرة وزيارة السعودية على نفقة المملكة هو وزوجته، معتبرًا إياها هدية لكل الشعب الإندونيسي.
وعَبْرَ المسن الذي اختاره من بين المصلين دون أي معرفة مسبقة به حسبما قال الوزير، عن مشاعره بالبكاء والفرح، وقوبل بتصفيق حاد من المصلين ودموع الفرح والسرور تنهال من عيون الرجل المسن الذي عبّر عن امتنانه وسعادته بهذه المكرمة التي لا تقدر بثمن من قبل الوزير بالدعاء .
وحظيت مبادرة "آل الشيخ" بإشادة واسعة وثناء من المصلين الذين ثمنوا الدور الذي تضطلع به المملكة بقيادتها الرشيدة لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأشادوا بالزيارة التي يقوم بها الوزير "آل الشيخ" والتي تحظى بصدى وتلقى ترحيبًا واسعًا من أوساط القيادات السياسية والإسلامية بجمهورية إندونيسيا.