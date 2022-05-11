"فيصل بن بندر" يرعى ملتقى "تقني الرياض 2022" ويدشن معرض التوظيف

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل كلمة، ثمّن فيها الرعاية الكريمة لأمير منطقة الرياض للحفل، منوهًا ببرامج ومشروعات المؤسسة، وأهداف الاستدامة التدريبية من خلال 16 كلية تقنية للبنين و11 كلية تقنية للبنات 13 و 5 معاهد صناعية جميعها بالمنطقة.