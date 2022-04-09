"فيصل بن خالد": العمل الخيري في المملكة "مبدأ ثابت" تأسست عليه

وحثّ الأمير فيصل بن خالد جميع المواطنين على المبادرة بالتبرع لصالح الحملة عبر المنصة الإلكترونية خلال أيام الشهر الفضيل، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين وللإنسانية، ويجعل هذه الأعمال الصالحات في موازين حسناتهما، ويجزيهما خير الجزاء.