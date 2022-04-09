"فيصل بن خالد": العمل الخيري في المملكة "مبدأ ثابت" تأسست عليه

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز: إن العمل الخيري في المملكة "مبدأ ثابت"، تأسست عليه وتحافظ عليه على مر العصور.
وأوضح أن ذلك من منطلق حرصها على صناعة الخير وتعزيزه، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الدولي عبر مشروعات ومبادرات نوعية.
واعتبر الأمير فيصل بن خالد تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة "إحسان" في نسختها الثانية، دليلًا جديدًا على حرص القيادة على تفعيل العمل الخيري ودعمه بإمكانات عالية وميزانيات ضخمة، توّجها تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع سمو ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال.
وقال الأمير فيصل بن خالد: إن انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثاني على التوالي، عبر منصة إحسان، يعزز مبادرات التحول الرقمي في مجال العمل الخيري؛ وفقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن منصة "إحسان" تحظى بعناية سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يأتي امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أدائه.
وحثّ الأمير فيصل بن خالد جميع المواطنين على المبادرة بالتبرع لصالح الحملة عبر المنصة الإلكترونية خلال أيام الشهر الفضيل، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين وللإنسانية، ويجعل هذه الأعمال الصالحات في موازين حسناتهما، ويجزيهما خير الجزاء.