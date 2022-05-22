فيلم "أبطال" يحقق نجاحًا مميزًا للسينما السعودية و"السقاف" يظهر على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"

أصداء كبيرة وإشادة واسعة حصدها الفيلم السعودي (أبطال) بعد عرضه مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث تزامن العرض مع انطلاق فعاليات مهرجان "كان" الفرنسي، وحَظِيَ الفيلم بعاصفة من التصفيق عقب انتهاء العرض الذي حضره وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانق، الذي وجّه تحية خاصة لبطل الفيلم الفنان ياسر السقاف، في نجاح مميز للسينما السعودية التي تسابق الزمن؛ من خلال الجهد الكبير الذي يتم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لصناعة سينمائية سعودية مميزة.
وظهر نجم العمل الفنان ياسر السقاف ضمن نجوم السينما العالميين على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"، بعد أن لفت الأنظار إلى موهبته خلال الفيلم الذي عُرض لأول مرة أمام الجمهور خلال مهرجان البحر الأحمر في مدينة جدة ديسمبر الماضي.
من جهته أرجع النجم السعودي ياسر السقاف، هذه القفزة الكبيرة في مسيرته وصناعة السينما السعودية، إلى الدعم الكبير الذي يجدونه كفنانين ومهتمين بقطاع السينما من حكومتنا الرشيدة؛ ممثلة في وزارة الثقافة وتحديدًا هيئة الأفلام السعودية التي نقلت الفن السعودي إلى مكان متقدم في وقت قياسي؛ مؤكدًا أن طموحه كبير في تقديم المزيد والمزيد مستقبلًا بما يثري السينما السعودية ويضيف إلى رصيده كفنان.