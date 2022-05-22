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فيلم "أبطال" يحقق نجاحًا مميزًا للسينما السعودية و"السقاف" يظهر على السجادة الحمراء في مهرجان "كان"

عقب عرضه في العاصمة الفرنسية باريس تزامنًا مع المهرجان