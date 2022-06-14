"فيلم العلا" وفرت الدعم لـ 59 إنتاجًا تم تصويرها في المحافظة

كشفت إدارة "فيلم العلا" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن نمو مستويات الإنتاج الدرامي والسينمائي للأعمال التي تم تصويرها في العلا خلال العام الماضي والعام الجاري، وتضمنت الإنتاجات 12 مسلسلاً تلفزيونيًا، و8 أعمال وثائقية، و38 عملاً دعائيًا، إضافة إلى فيلم روائي طويل.
وأفادت إدارة "فيلم العلا"، أن الإنتاجات السينمائية والوثائقية والدعائية، التي أنجزت سابقًا أو ستُنجز خلال العام الجاري، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تعزز من حضور العلا على خريطة الإنتاجات العالمية، حيث تمنح فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصنّاع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية، كذلك تقدم الإدارة الدعم لإتمام الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم اللوجيستي.
وتستمر إدارة "فيلم العلا" في تدريب وتطوير الكوادر البشرية وفق أرقى المعايير الدولية؛ لتوفير فريق محترف يدعم أعمال الإنتاج الحالية والمقبلة، بما يضمن مواصلة تطوير صناعة السينما المحلية وفق رؤية المملكة 2030 لتكون وجهةً رائدةً لتصوير وإنتاج الأعمال.
وأطلقت الهيئة مؤخرًا منتجعًا خاصًا لإقامة أفراد وطواقم الإنتاج بسعة تصل إلى 300 غرفة مجهزة بأحدث وأرقى مستويات الخدمة والضيافة، ويتضمن المنتجع مكاتب لمختلف الخدمات الإنتاجية، ومساحات للاسترخاء والترفيه، كما تعمل على تجهيز مبنيين مخصصين للتصوير والإنتاج بمساحة تتجاوز الألفي متر مربع.
وقال ستيڤن ستراكان مدير إدارة "فيلم العلا": محافظة العلا على أتم الاستعداد لاستضافة أكبر الإنتاجات العالمية، ولهذه المشاريع والإنتاجات، ومنها "فيلم قندهار" الذي جرى تصويره في العلا، تأثير اقتصادي مباشر على العلا لما توفره من دعم وتسهيلات لترويج ودعم الشركات والأعمال المحلية.
وتطلّع ستراكان، في تصريح صحافي، إلى جذب المزيد من الشركات التي سترسم مشهداً سينمائياً متكاملاً يؤّكد على مكانة العلا كوجهة إنتاج رائدة على مستوى العالم، من خلال العمل المتواصل لبناء البنية التحتية وتطوير منظومة سينمائية متكاملة.
وجَذَب توفير الدعم والتسهيلات الإنتاجية من "فيلم العلا" العديد من الشركات لإدارة أعمالها بالكامل من العلا ومن هذه الشركات "مجموعة أرابيا بيكتشرز"؛ وهي شركة سعودية متخصصة في مجال الإعلام والترفيه وإدارة وإنتاج الفعاليات، ومع خبرتها في الثقافة المحلية وعملها وفق أرقى المعايير الدولية؛ أصبحت الشريك المثالي للعديد من الإنتاجات المحلية والدولية.
وتدير أيضاً شركة "شووت لخدمات الإنتاج الفني" أعمالها من العلا، وهي شركة تقدّم خدمات متكاملة لدعم إنتاج الأفلام والمشاريع الإبداعية، وحلولاً لتلبية متطلبات الأعمال في مجالي التموين والضيافة وخدمات إدارة المواقع، بالاعتماد على بنية تحتية ولوجستية وتقنية متكاملة.
وتتمتع الشركة بخبرة كبيرة حيث عملت مع شركات إنتاج عالمية مثل ديزني ونتفليكس، إضافة إلى أفلام بوليوود، كما شاركت مؤخراً بدعم إنتاج فيلم "قندهار" المصور في العلا عن طريق توفير أكثر من 40 ألف وجبة على مدار شهرين، إضافةً إلى خدمات دعم المواقع وتوفير المعدات والتموين لأكثر من 30 موقعاً.
وتأسست إدارة "فيلم العلا" في عام 2020م من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ للتسويق ودعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني العالمي، والاهتمام بالمواهب الصاعدة، وتطوير المنظومة الاقتصادية للقطاع السينمائي.
وتتميز محافظة العلا بتفرد طبيعتها وما تمتلكه من إرث ثقافي عميق، وآثار تاريخية لحضارات عدة، تجعلها تمتلك أهم المزايا التنافسية في احتضان الأعمال الإنتاجية المختلفة.