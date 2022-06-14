"فيلم العلا" وفرت الدعم لـ 59 إنتاجًا تم تصويرها في المحافظة

وأفادت إدارة "فيلم العلا"، أن الإنتاجات السينمائية والوثائقية والدعائية، التي أنجزت سابقًا أو ستُنجز خلال العام الجاري، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تعزز من حضور العلا على خريطة الإنتاجات العالمية، حيث تمنح فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصنّاع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية، كذلك تقدم الإدارة الدعم لإتمام الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم اللوجيستي.