في أول رحلة خارجية.. رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة الأربعاء المقبل

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني في عدة تصريحات صحفية، عن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية المشتركة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، موجهاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي على وقفتهم الدائمة مع باكستان في جميع الأوقات.