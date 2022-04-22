في أول رحلة خارجية.. رئيس الوزراء الباكستاني يزور المملكة الأربعاء المقبل

يزور رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف؛ المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل، في أول رحلة رسمية له بعد توليه المنصب.
ونقلت تقارير باكستانية عن مصادر مطلعة، أن شهباز شريف؛ سيغادر إسلام أباد إلى السعودية الأربعاء المقبل (27 أبريل الجاري) مع كبار أعضاء حكومته، مشيرة إلى أن شريف؛ سيزور الصين في رحلته الثانية.
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني في عدة تصريحات صحفية، عن عزمه العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لتحقيق الرؤية المشتركة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، موجهاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي على وقفتهم الدائمة مع باكستان في جميع الأوقات.