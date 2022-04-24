في تعليقه على تقرير "سبق".. عضو سابق بالشورى يؤيد فكرة فرض رسوم على المساكن الخالية

وقال عضو الشورى فهد بن جمعة في منشور سابق له، إن المساكن الشاغرة هدرٌ للموارد الشحيحة من الأراضي ويؤدي إلى توزيع غير عادل لتلك الموارد لتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذاً لم يتم معاقبة المحتكرين لهذه المساكن ففرض الضرائب والغرامات على المساكن الشاغرة مطبق في كثير من بلدان العالم المتقدم، حيث تفرض ألمانيا ضريبة على الملكيات غير الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 2 % من القيمة السوقية للعقار كما هو معمول به في مدينة بليز.