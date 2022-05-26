في حالة نادرة.. فريق طبي بـ"ولادة وأطفال بيشة" يُنهي معاناة مولود يبلغ من العمر 7 أشهر

وأوضحت صحة بيشة، أنه تم تشخيص الطفل في فترة متابعة والدته للحمل بوجود توسع في الكلية واشتباه ضيق في الحالب، وتم متابعة الحالة حتى أتم فترة الحمل، وبعد الولادة تم عمل الفحوص الطبية اللازمة، حيث تبين وجود توسع شديد في الكلية وحوض الكلية اليسرى وأن التمدد في ازدياد حيث تعد عيبًا خلقيًا في التقاء حوض الكلية بالحالب.