في حالة نادرة.. فريق طبي بـ"ولادة وأطفال بيشة" يُنهي معاناة مولود يبلغ من العمر 7 أشهر

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة من إجراء عملية جراحية "تعد الأولى من نوعها" ومن الحالات النادرة لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر بعد تشخيصه أثناء متابعة الحمل بإصابته بانسداد الاتصال الحويضي الحالبي للكلية اليسرى.
وأوضحت صحة بيشة، أنه تم تشخيص الطفل في فترة متابعة والدته للحمل بوجود توسع في الكلية واشتباه ضيق في الحالب، وتم متابعة الحالة حتى أتم فترة الحمل، وبعد الولادة تم عمل الفحوص الطبية اللازمة، حيث تبين وجود توسع شديد في الكلية وحوض الكلية اليسرى وأن التمدد في ازدياد حيث تعد عيبًا خلقيًا في التقاء حوض الكلية بالحالب.
وأضافت صحة بيشة أنه بعد عمل الفحوص الطبية اللازمة تم تحويل الطفل لغرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل، حيث تم تركيب دعامة في الحالب، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، وتمت متابعة حالة الطفل في قسم التنويم، وقد خرج الطفل للمنزل وهو بصحة جيدة ويتم متابعة الحالة في عيادة المسالك البولية.
أجرى العملية فريق طبي مكوّن من ؛ استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور رائد إبراهيم الوادعي، واستشاري جراحة مسالك الأطفال البولية الدكتور عبدالرزاق عليك، واستشاري التخدير الدكتور مهدي فله، الدكتورة بوباح ليله، والدكتور شهيد خان مقيم مسالك.