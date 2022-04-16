في رفحاء.. مواطن يتنازل عن 75 ألف ريال لصالح مصري توفي بالسرطان

وكشف الشمري لـ"سبق" عن أن المقيم المصري كان يعمل موظفًا لديه في مكتب استقدام، وفي ذات يوم مر بضائقة مالية وقرر أن يستلف منه مبلغ 75 ألف ريال، ووعد بردها وإرجاعها بعدما تتحسن ظروفه وتنجلي الضائقة المالية التي يمر بها ودفعته لاستدانة المبلغ.