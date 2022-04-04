في مؤتمر صحفي.. "موهبة" تحتفل بإعلان نتائج الكشف عن الموهوبين غدًا

يُذكر أن "موهبة" قد أطلقت بداية العام وخلال فترة التسجيل، وبالشراكة مع مختلف الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، حملةً لتحفيز أبناء منسوبيها للخضوع لمقياس موهبة لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، كما أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين شَهِدَ -على مدار السنوات الماضية- ترشيح أكثر من 630 ألف طالب وطالبة، اختبر منهم ما يزيد على 430 ألفًا، وتأهل منهم أكثر من 144 ألف طالب وطالبة خلال الـ11 عامًا الماضية.