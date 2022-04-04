في مؤتمر صحفي.. "موهبة" تحتفل بإعلان نتائج الكشف عن الموهوبين غدًا

تعقد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، غدًا، مؤتمرًا صحافيًّا لإعلان نتائج رحلة البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم؛ وذلك في فندق موفنبيك الغدير في مدينة الرياض.
وقالت "موهبة": "إن 43 ألف طالب وطالبة سجلوا هذا العام من مختلف مناطق المملكة، سواءً عن طريق مدارسهم أو بشكل مباشر؛ لاكتشاف مواهبهم ورعايتها ضمن مقياس موهبة للقدرات العقلية، المشروع الوطني لاكتشاف الموهوبين".
وأضافت أن "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة، ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي تنظمه "موهبة" سنويًّا، وبشراكة استراتيجية مع كل من: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للقياس- يعد البوابة الرئيسية الأهم للموهوبين، ليبدأوا رحلة مع اكتشاف مواهبهم، ورعايتهم، وتمكينهم، بعد رحلة طويلة من التدريب والتأهيل يخوضونها مع موهبة، ومن خلال برامج ومشاركات".
ويُعد البرنامج أنموذجًا للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، من خلال الشراكة الاستراتيجية بين "موهبة"، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ومركز "قياس"، في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين في المملكة؛ منطلقًا منذ تدشينه عام 2011، من ركيزة ثابتة وقاعدة صلبة من الشراكة الفاعلة والمثمرة التي عملت وفق منظومة متكاملة، صوبت أهدافها نحو الاستثمار في الموهوبين كقادة المستقبل؛ كونهم صانعي فرص العمل ومنتجي التقنية.
يُذكر أن "موهبة" قد أطلقت بداية العام وخلال فترة التسجيل، وبالشراكة مع مختلف الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، حملةً لتحفيز أبناء منسوبيها للخضوع لمقياس موهبة لاكتشاف مواهبهم ورعايتها، كما أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين شَهِدَ -على مدار السنوات الماضية- ترشيح أكثر من 630 ألف طالب وطالبة، اختبر منهم ما يزيد على 430 ألفًا، وتأهل منهم أكثر من 144 ألف طالب وطالبة خلال الـ11 عامًا الماضية.