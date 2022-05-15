في مركز القلب بالمدينة المنورة.. نجاح عملية معقّدة لدمج شريانين لطفل

نجحت بفضل الله الفرق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إجراء عملية معقّدة لدمج الشريانين الرئوي والأبهر لطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا؛ حيث كان يعاني من تشوه خلقي معقّد أدى إلى تضيق بالجهة اليسرى من القلب، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، قرر الفريق الطبي حاجته إلى تدخلين جراحيين؛ الأول مبدئي وكان قبل سبعة أشهر قام من خلاله الفريق الطبي بربط الشريان الرئوي كإجراء تلطيفي لتجهيزه للعملية الكبرى.