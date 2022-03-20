في مركز صحي.. "المرواني": ممنوع فحص ابني حتى ترتفع حرارته ويشتد مرضه

ويروي "المرواني" قائلاً: "كان ابني مريضاً بالأمس، فذهبتُ به إلى مركز صحي حيِّنَا، فأُعطيتُ ورقة لقياس العلامات الحيوية، وماذا بعد؟!، موظفة الاستقبال تقول: ممنوع الكشف لدى الطبيب، لأن حرارته عادية، وعليك الانتظار إلى الغد حتى ترتفع حرارته ويشتد مرضه، ثم تُقاس حرارته ويُمنَح العلاج، وكأننا نبحث عن علاج بدون مرض، أو لدينا وقت فراغ نريد من خلاله قضاء الوقت في مراجعة المركز الصحي أو المستشفى.. لدي ارتباطات بالسفر، ولم أستطع الذهاب بابني للمركز الصحي بعد أن عانى من ليلة صعبة.. ولو تم عرضه على الطبيب في حينه، لربما تم تدارك الحالة من بدايتها، وكُتِبَ العلاج الذي تُوفِّره الدولة -أيدها الله- للمرضى مجاناً، بدون منَّة، والشفاء بيد الله".