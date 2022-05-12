في مشهد مهيب.. تشييع 5 شبان قضوا في حادث طريق وعلان المروع

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة جازان باشر حادث تصادم مركبتين بمحافظة الطول، نتج عنه وفاة (7) أشخاص - رحمهم الله، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.