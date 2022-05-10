في موسم جدة.. سيرك "دو سوليه" يشهد تنافس 39 عارضاً من 13 دولة حول العالم

وتتراوح أعمار العارضين ما بين 17 و62 سنة، ويستخدمون يومياً 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم "دو سوليه" الخاصة والأكثر شهرة، منها 19 زياً أصلياً من سيرك "دو سوليه"، وتسعة أزياء حديثة، بالإضافة إلى العديد من الأزياء الكلاسيكية المميزة التي تظهر في شكلها الأصلي.