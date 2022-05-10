في موسم جدة.. سيرك "دو سوليه" يشهد تنافس 39 عارضاً من 13 دولة حول العالم

شهدت منطقة "سيرك دو سوليه" في موسم جدة 2022؛ تنافسًا بين 39 عارضاً وعارضة، من جنسيات مختلفة يمثلون 13 دولة حول العالم، وذلك بدعم نحو 25 فني تشغيل لمساندتهم، في عروض السيرك العالمية اليومية المشوقة .
وتتراوح أعمار العارضين ما بين 17 و62 سنة، ويستخدمون يومياً 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم "دو سوليه" الخاصة والأكثر شهرة، منها 19 زياً أصلياً من سيرك "دو سوليه"، وتسعة أزياء حديثة، بالإضافة إلى العديد من الأزياء الكلاسيكية المميزة التي تظهر في شكلها الأصلي.
كما يستخدم الفنانون أكثر من 80 زوجاً من الأحذية، خلال عروضهم المنوعة التي تتمثل في عروض بهلوانية وعروض النار وبالونات الهيليوم العملاقة والعاصفة الثلجية، والعروض الأخرى التي تمزج بين الإبداع والفكر.
ويظهر الفنانون العارضون في السيرك للجمهور بمكياج خاص مصمم لكل عرض لتخدم قصة العرض، وذلك بالاستعانة بنخبة من مشاهير المكياج العالميين، ويراعى في ذلك الشخصيات الجديدة وطبيعة العروض البهلوانية، والموازنة بين العروض الكلاسيكية والوجوه الجديدة الملهمة.
وتقدم عروض سيرك دو سوليه شركة كندية رائدة عالمياً في صناعة الترفيه، قدمت 50 عرضاً تم إنشاؤها وابتكارها على مدى أربعة عقود، وعبرت الفرق العارضة ست قارات لتقديم عروضها التي شاهدها أكثر من 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة مختلفة حول العالم .