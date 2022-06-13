في نهاية العام الدراسي برفحاء.. مدير ومعلم يهديان طلاب أولى ابتدائي 24 دراجة هوائية

فاجأ مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بمحافظة رفحاء سعود بن حليس التمياط، ومعلم الصفوف الأولية ضحوي بن مكمي العنزي، طلاب الصف الأول الابتدائي بتكريمهم بدراجات هوائية نهاية العام الدراسي الحالي.