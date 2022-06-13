في نهاية العام الدراسي برفحاء.. مدير ومعلم يهديان طلاب أولى ابتدائي 24 دراجة هوائية

فاجأ مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية والمتوسطة بمحافظة رفحاء سعود بن حليس التمياط، ومعلم الصفوف الأولية ضحوي بن مكمي العنزي، طلاب الصف الأول الابتدائي بتكريمهم بدراجات هوائية نهاية العام الدراسي الحالي.
وقدم المدير والمعلم للطلاب 24 دراجة هوائية من حسابهما الخاص؛ وذلك نظير تفوُّقهم في جميع المواد الدراسية.
وجرى تسليم هدايا الطلاب في حفل مبسط داخل المدرسة، حضره أولياء أمور الطلاب، والمعلمون، والإدارة.
ولقيت مبادرة المدير والمعلم إشادة كبيرة من أولياء الأمور، مؤكدين أنها تساهم في بث روح التنافس والحماس بين الطلاب بما يخدم المسيرة التعليمية وجودة المخرجات.