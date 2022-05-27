في واشنطن.. وفد مجمع الفقه الإسلامي يشارك في الحوار الإستراتيجي مع الخارجية الأمريكية

وتحدثت مديرة شؤون الأسرة والمرأة بالمجمع سارة بنت أمجد حسين؛ عن جهود المجمع المتعلقة بتمكين المرأة، ومكافحة جميع أشكال العنف والظلم ضدها، مشيرة إلى أن المجمع أصدر خلال عدد من دوراته قرارات ناجعة توضح بشكل جلي وواضح الحقوق التي أعطتها الشريعة للمرأة، وعلى رأسها حق التعليم، وحق العمل، وحق التملك، وحق الإرث، وحق الاختيار، وحق الحركة، وحق المشاركة في جهود البناء والتقدم والتطور للدول والمجتمعات، مضيفة أن الشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة في كثير من الواجبات الدينية، كالامتثال لأركان الإسلام وأركان الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك.