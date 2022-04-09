قائد قوة أمن الحج: نستطيع التعامل مع الكثافات في الأيام القادمة

أعلن قائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة العقيد عطية الغامدي عن مهام القوة، موضحًا ‏أنها تعمل ضمن قيادات ‏أمن العمرة والمكلفة تحديدًا ‏في الساحة الشرقية وجزء من التوسعة ‏السعودية الثالثة.