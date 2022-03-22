قادم لا محالة.. مختص عن "نظام العمل الأفضل": 6 ساعات تكفي لأسباب

بدوره، رأى ‏الكاتب الصحفي "أحمد عجب" أن 8 ساعات عمل للموظف في اليوم "كثيرة جدًا"؛ مشيرًا إلى أن دولًا عديدة بدأت تُطبّق فكرة 4 أيام عمل و3 أيام إجازة؛ مبينًا أن 6 ساعات مع 5 أيام عمل هو النظام الأفضل للموظف؛ مشيرًا إلى أن عدد ساعات العمل الطويلة يخلق أجواء غير صحية بين الموظفين، ويكون هناك كثير من الساعات المهدرة.