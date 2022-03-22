قادم لا محالة.. مختص عن "نظام العمل الأفضل": 6 ساعات تكفي لأسباب

أكد المختص في الموارد البشرية بندر السفير، أن خفض عدد ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات، نظامٌ "قادم لا محالة" لسببين؛ تطوير التشريعات المستمر، وحرص الجهات المعنية على جودة الحياة الوظيفية وزيادة فعالية وكفاءة أداء الموظفين.
وكشف "السفير"، أن النظام الأفضل للعمل هو 4 ساعات ونصف في اليوم، تبدأ من منتصف يوم الأحد وتنتهي الخميس؛ موضحًا أن احتساب عدد ساعات عمل أسبوعيًّا وتوزيعها على أيام أقل؛ يكون أفضل للموظف وينعكس إيجابيًّا على إنتاجيته.
وأوضح لبرنامج "يا هلا"، أمس، أن زيادة عدد ساعات العمل يؤثر سلبًا على إنتاجية الموظف، وأضاف: "لا أربط الإنتاجية بعدد ساعات العمل؛ إذ يمكن أن ننتج دون النظر لعدد تلك الساعات"؛ مشيرًا إلى أن صاحب العمل في القطاع الخاص أكثر من يخشى نظام تخفيض عدد ساعات العمل.. وطولُ فترة العمل لا يعني إنتاجية أكثر.
بدوره، رأى الكاتب الصحفي "أحمد عجب" أن 8 ساعات عمل للموظف في اليوم "كثيرة جدًا"؛ مشيرًا إلى أن دولًا عديدة بدأت تُطبّق فكرة 4 أيام عمل و3 أيام إجازة؛ مبينًا أن 6 ساعات مع 5 أيام عمل هو النظام الأفضل للموظف؛ مشيرًا إلى أن عدد ساعات العمل الطويلة يخلق أجواء غير صحية بين الموظفين، ويكون هناك كثير من الساعات المهدرة.